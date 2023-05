Lyon : des associations demandent à ce que le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) soit mis en place 

"Notre objectif, c’est de rappeler que le maire de Lyon Grégory Doucet, n’a pas mis en place le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne), comme il l’avait promis dans son programme avant son élection", explique Yves Bachaud, dit papy RIC, partisan historique de l’instauration de ce moyen.

Pour les défenseurs de ce projet, un référendum de ce type permettrait de sortir la France de la crise démocratique dans laquelle ils estiment qu’elle se trouve. "Cela permettrait de redonner la parole aux gens et les faire plus participer à la vie citoyenne", ajoute Yves Bachaud. Un référendum d’initiative citoyenne inscrit dans la Constitution permettrait théoriquement d’abroger une loi ou d’en proposer une nouvelle.

Ainsi, ils ont décidé de réaliser un RIC à leur échelle. Cent électeurs ont été tirés au sort parmi les personnes inscrites au bureau de vote numéro 204 de Lyon et recevront un questionnaire dans les prochains jours leur demandant s’ils sont favorables au RIC. Ce bureau de vote a été sélectionné car il a voté à moins de 1% comme l’ensemble de la ville lors des élections municipales de 2020 et devrait donc théoriquement être représentatif de l’ensemble des avis politiques des Lyonnais. France Souveraine ou encore la Comité de liaison pour l’initiative citoyenne ou encore RIC-France sont porteurs de ce projet.

A travers cette action, les partisans du RIC espèrent faire entendre leurs voix et démontrer, grâce aux réponses de ces cent électeurs, que la parole revient au peuple, et qu’une majorité d’entre eux est favorable au RIC. Ils comptent sur l’instauration du RIC local pour qu’un effet boule de neige se mette en place et qu’il finisse par être instauré au niveau national. Mais pour cela, encore faut-il que les instances politiques locales les écoutent…

T.B.