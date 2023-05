Expulsion des prostituées de Gerland : une députée s'inquiète de leur bien-être

Le 3 mai, la Préfecture du Rhône prononçait l'expulsion des camionettes de prostituées du quartier de Gerland sous forme d'arrêté préfectoral. Le lendemain, une dizaine de voitures de police se rendaient sur place pour évacuer les dites-camionnettes.

Le mercredi 17 mai, la députée écologiste de la 3ème circonscription du Rhône a publié, sur Twitter, son courrier adressé à la préfète. "Les associations communautaires et de santé présentes sur le terrain" auraient notamment signifié à leur députée, que l'expulsion des prostituées "risquerait d'aggraver leur condition en les exposant plus fortement aux risques sanitaires et de violences". Alertée, la parlementaire s'enquiert des "mesures de suivi et d'accompagnement imaginées ou mises en place pour protéger au mieux les personnes concernées".

Le 3 mai, la Préfecture du Rhône a émis un arrêté interdisant le stationnement des camionnettes de prostituées à Lyon dans le quartier de Gerland. Leur expulsion a débuté le lendemain à 15h30, sans concertation préalable avec la municipalité.



Mon courrier à la Préfecture ⤵️ pic.twitter.com/Oh8MMQf6nr — Marie-Charlotte Garin (@MC_Garin) May 17, 2023

Pour rappel, une pétition rédigée par des parents du voisinnage, exaspérés par la situation, dressait le portrait d'une situation extrêmement préoccupante dans le quartier.

"Plus d’une quarantaine de camionnettes de prostituées sont garées jour et nuit, autour des stades où s’entraînent les enfants, dans la rue Jean Bouin, l’allée Pierre de Coubertin, et le bas de l'avenue Jean Jaurès. Pour accéder aux terrains, les familles et les jeunes sportifs n'ont d'autres choix que de passer devant, voire entre ces "camionnettes vitrines" côtoyant sans filtre, des femmes dénudées, des clients, des voyeurs, des proxénètes et des trafiquants de drogue. Les terrains de sport sont jonchés de préservatifs utilisés et de seringues souillées." détaillait la pétition du collectif "Parents Responsables - Plaine des jeux de Gerland", qui avait recueilli près de 3500 signatures.