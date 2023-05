Morceaux de cadavre dans une canalisation à St-Priest : le plombier jugé pour avoir filmé la scène

Les faits remontent au 17 janvier. Un jeune plombier est appelé pour déboucher une canalisation encombrée d'un immeuble à Saint-Priest. En ouvrant la canalisation, il tombait nez à nez avec des parties humaines découpées. La police découvrait une scie électrique non loin des habitations et interpellait un suspect un peu plus tard.













Mardi 16 mai au tribunal judiciaire, il ne s'agissait pas de juger l'auteur du crime glaçant, mais bien de décider du sort du plombier qui a découvert les membres de la victime dans les canalisations. Est reproché à l'artisan d'avoir produit et filmé une scène de crime, puisque ce dernier a envoyé des vidéos des restes de la victime à certains de ses amis, via l'application "Snapchat". Agissement dont la famille de la victime aurait eu vent. Selon les informations de Tribune de Lyon, le prévenu a reconnu les faits et fait preuve de contrition pour son atittude dégradante. Le procureur général, quant à lui, a requis une amende de 1000 euros.