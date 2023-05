Villeurbanne : Prison ferme pour l'homme alcoolisé qui appelait le 17 sans raison

Ivre, il a appelé le numéro d’urgence du 17 à dix reprises dans la nuit du 16 mai, sans raison valable. Ce Villeurbannais de 46 ans, qui saturait un numéro d’urgence et menaçait les opérateurs de la ligne, écopait ce vendredi 19 mai d’une peine de prison ferme de 5 mois.

"J’ai envie de tuer tout le monde", "faites bien gaffe à vous" ou encore "je vais te taper", voilà ce qu’ont pu entendre, au milieu de tirades confuses, les opérateurs du 17 qui ont eu la malchance de traiter un des appels du prévenu dans la nuit de mardi à mercredi.

Si aucune poursuite pénale n’est prévue pour les appels inutiles aux numéros d’urgence, on ne peut pas dire de même des fausses alertes ou des appels malveillants. Il s’agit d’un délit grave, puni de deux ans d’emprisonnement de 30 000 euros d’amende.

Une équipe de police s’est donc rendue au domicile de l’homme saoul, avec une autorisation de la part de la préfecture d’enfoncer sa porte, et l’a placé en détention provisoire en attendant sa comparution immédiate en fin de semaine.

L’homme, déjà détenu par le passé pour des faits d’exhibition sexuelle, présente de graves troubles de la personnalité en raison de sa toxicomanie. Un rapport psychiatrique de mars dernier mentionne également un "état de dépendance à l’institution pénitentiaire".

"Ca n’avait ni queue ni tête ce que je disais, je mélangeais tout. Je me rappelle même plus d’une partie de la soirée" a-t-il dit à la juge. "J’avais bu et j’avais besoin de parler, et je n’arrivais pas à appeler le numéro que j’appelle d’habitude pour parler à quelqu’un. Moi je pensais que les policiers allaient venir, qu’on allait discuter et que ça s’arrêterait là. Je n'en reviens pas des proportions que ça prend" ,a conclu le Villeurbannais, avant l'annonce du jugement.

J.B.