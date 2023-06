Près de Lyon : un championnat de France de lancer de bérets !

Cette épreuve n’est pas encore aux Jeux Olympiques mais possède pourtant une fédération et des règles bien cadrées très proches de celles du lancer de poids que l’on retrouvera justement aux Jeux de cet été organisés à Paris. Ce samedi, c’est l’amicale des sapeurs-pompiers de l’Ozon qui comprend 45 volontaires qui est à l’initiative de l’évènement.

Tout le monde peut y participer en s’inscrivant directement sur place dès 10h ou en ligne pour ceux qui se sont déjà inscrits en amont. Les premières épreuves de qualification vont débuter à 13h et les finales à 19h. Etant donné qu’il s’agit d’une compétition officielle, les bérets seront lestés pour cinq catégories de poids différentes dans lesquelles il ne pourra y avoir à chaque fois que trois finalistes. Par ailleurs, des juges arbitres et des assesseurs accrédités par l’organisation seront aussi de la partie. Si l'activité devait à l'origine se faire dans le parc Dupoizat, le risque de pluie a forcé les équipes à se tourner vers le gymnase de Ravareil, lieu clos où il sera tout de même possible d'avoir un accès à l'extérieur en cas de lueur de soleil.

L’inscription à cet évènement coûte 3 euros pour pouvoir lancer 3 bérets et peut-être tenter d’atteindre la quarantaine de mètres, record de la compétition. Le responsable évènementiel de l’amical des sapeurs-pompiers de l’Ozon Mathieu Greve compte sur le plus de monde possible : "On espère, avec le beau temps, plusieurs centaines de spectateurs et de participants. On s’est organisé en commission pour lancer le projet, ça fait à peu près un an qu’on est dessus."

Autre spécificité, les finalistes de chaque catégorie pourront, au-delà de la médaille, participer au championnat du monde de lancer de bérets organisé à Berzème en Ardèche au mois de juillet. C’est d’ailleurs grâce à cela qu’est née l’idée au sein de l’amicale des sapeurs-pompiers de mettre en place ce championnat de France.

"Financer les voyages scolaires"

Au-delà du lancer de béret, quelques animations seront également sur place dont un service de restauration avec 200 plateaux repas commandés comprenant du poulet basquaise et du gâteau basque. Sinon, pour les petits creux, des hotdogs et des frites seront aussi proposés et des activités auront lieu pour les enfants comme une pêche au canard.

Une vingtaine de sponsors sera également sur place tout autour des deux terrains officiels de lancer de bérets. Ces sponsors sont tous originaires des deux communes de rattachement de l’évènement à savoir Saint-Symphorien-d’Ozon et Sérézin-du-Rhône. Par ailleurs, une partie de la somme récoltée ira directement à ces communes pour "financer les voyages scolaires pour les personnes en difficultés, pour les familles qui ne peuvent offrir ces voyages à leurs enfants", explique Mathieu Greve.

Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une toute première fois selon le responsable évènementiel : "Une première édition a eu lieu il y a plus de 15 ans dans un gymnase en petit comité."

Enfin, puisqu’il s’agit d’un évènement organisé par les sapeurs-pompiers, ces derniers gèreront la sécurité en interne tandis que les services de gendarmerie seront plutôt là pour s’occuper de la sécurité générale, pour éviter de quelconques débordements et s’assurer du bon déroulé de cette journée.

A.C.