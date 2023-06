Antoine Diot quitte l’ASVEL et rejoint Roanne

Antoine Diot et l’ASVEL, c’est fini. L’international français a décidé de quitter le club rhodanien pour rejoindre le voisin de la Chorale de Roanne pour une durée de deux ans. Arrivé à l’ASVEL en provenance du club espagnol de Valence il y a quatre ans, le meneur français jouait régulièrement des minutes notamment en sortie de banc.

A Villeurbanne, Antoine Diot part en ayant remporté deux titres de champions de France en 2021 et 2022, une Coupe de France en 2021 et une Leaders Cup cette saison.

C’est donc sous les couleurs de Roanne que l’on verra évoluer le meneur de jeu de 34 ans. Un recrutement de taille pour le club ligérien et pour son entraîneur Jean-Denys Choulet : "On avait besoin d’un garçon d’expérience pour encadrer de jeunes joueurs et Antoine est la personne idoine. (…) Quand on voit ce qu’il est encore capable de produire en Playoffs avec l’ASVEL, c’est plutôt intéressant pour nous. Antoine a encore au moins deux belles saisons dans les pattes devant lui", indique-t-il dans le communiqué du club.

De son côté, l’ASVEL va devoir recruter pour palier à ce départ, mais remercie le joueur pour "son professionnalisme, son attitude exemplaire et sa générosité tout au long de ces 4 saisons et lui souhaite la plus grande réussite possible dans son projet futur". "Antoine aura marqué de son empreinte l’Histoire récente de notre club et de l’Astroballe" indique l'ASVEL sur son compte Twitter.