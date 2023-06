Lyon : Il frappe deux légionnaires à la sortie d’un kebab et écope de 6 mois de prison ferme

Mercredi 14 juin, 14e chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon. Un prévenu se présente dans le box. Il a 21 ans et comparaît pour des faits de violence aggravée dont il s’est rendu coupable un peu plus d’un mois auparavant. En attendant son procès, l’homme était détenu.

Le jeune homme, déjà condamné pénalement par le passé pour des faits de recel, vol en réunion, port d’arme, violence ou encore détention de stupéfiants, dit reconnaître et regretter les faits. “Je souhaite m’excuser auprès des victimes car j’ai mal réagi, et je le regrette”, déclare le prévenu au tribunal.

Les faits remontent à la nuit du 7 mai. Deux légionnaires, aux alentours de 3h du matin, décidèrent de s’acheter un kebab dans les pentes de la Croix-Rousse, rue Sainte Catherine, après leur soirée arrosée. C’est alors qu’ils croisèrent la route d’un individu ivre lui aussi, et particulièrement agressif. Après plusieurs tentatives d’intimidation et quelques insultes verbales de la part du prévenu, un des soldats décida de réagir et de porter le premier coup.

Geste qu’il expliqua regretter, lors de son audition par la police. “Il nous insultait : “fils de putes”, “va niquer ta race”, “trace ta route””, décrivit ainsi le soldat, avant de reconnaître avoir dépassé les bornes. "C'est là où j'ai pas été malin car je lui ai porté un coup de poing".

Le prévenu, visiblement moins saoul que ses victimes au moment des faits, a alors roué de coups les deux hommes, en portant notamment à l’un d’entre eux des coups de pieds à la tête alors qu’il gisait au sol. Le deuxième légionnaire, qui n’avait pourtant pas essayé de frapper le prévenu, en a également pris pour son grade dans l’échauffourée. Les deux soldats avaient alors écopé de 3 jours d’incapacité totale de travail.

“Ce ne serait pas la première fois qu’un légionnaire distribue des coups à la sortie d’un bar”, a toutefois relevé l’avocat de la défense, qui rappelle dans la salle d’audience que les victimes sont des légionnaires endurcis et qu’un d’entre eux pratiquerait le MMA (mixed martial arts, forme de combat mêlant la boxe pieds-poings et la lutte, ndlr).

Un argument qui n’a visiblement pas convaincu le tribunal, qui a prononcé une peine de 12 mois d’emprisonnement, dont six mois ferme, à l’égard du prévenu.

J.B