Près de Lyon : rassemblement contre la fermeture de deux classes à Vaulx-en-Velin

L’établissement situé en réseaux d’éducation prioritaire (REP+) accueille des enfants en difficulté dont une classe d’unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS). En début de matinée, de 7h50 à 8h30, des parents se tiendront devant l’école pour faire part de leur mécontentement.

Une pétition a également été lancée fin mai pour garder le nombre actuel de classes intact. Sur un objectif de 500 signatures, la pétition en a pour l’instant obtenu plus de 230. Dans cette dernière, les parents montrent les conséquences de la fermeture d’une classe au sein de l’école Frédéric Mistral : "Des classes à double niveau surchargées, des élèves en grandes difficultés scolaires et comportementales et des élèves de CE2 arrivant de classes dédoublées et se retrouvant dans des doubles niveaux à 26."

Ces deux fermetures signifient effectivement que les élèves seront répartis dans les autres classes de l’école, augmentant radicalement le nombre d’élèves par professeur dans une même pièce. Cette décision est complètement incohérente selon les parents : "Dans un contexte de crise économique telle que nous la connaissons aujourd’hui, et sur un territoire en zone d’éducation prioritaire, il paraît aberrant de sacrifier le bien-être et la sécurité physique et affective de nos enfants."

Autre problématique des classes bondées, le manque de temps dédié à chaque élève : "Comment prendre en charge les enfants à besoins particuliers dans une école inclusive qui ne l’est pas lorsque les élèves en difficulté se trouvent dans des classes surchargées ?"

Ils concluent en demandant de nouveau une non-suppression de ces deux classes : "Nous voulons que nos enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions."