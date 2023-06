Les examens du permis de conduire suspendus à Lyon après une nouvelle agression

Selon le syndicat UNSA-Saneer&SR, le mari d'une candidate, qui venait d'être recalée, a menacé de violence l'inspecteur du permis de conduire avant de poursuivre sa victime. Ce dernier a trouvé refuge dans le centre d'examen pour éviter l'agression. La victime a porté plainte.

Jeudi déjà, un examinateur avait été insulté et menacé par un candidat recalé.

Conséquence, la décision a été prise de suspendre les examens ce vendredi après-midi .Au total ce sont 105 examens pour le permis B, 20 examens moto et 10 examens poids-lourds qui ont été annulés.

Pour rappel, une série d'agressions avait eu lieu fin avril et début mai au centre de St Priest. Selon le Figaro, un jeune qui avait menacé d'égorger une inspectrice le 24 avril dernier sera jugé lundi prochain par le tribunal judiciaire de Lyon.

Dans son communiqué, le Syndicat Autonome National des Experts de l’Éducation Routière et de la Sécurité Routière "condamne fermement cette nouvelle agression et demande que les sanctions les plus fermes soit requises et appliquées envers l'agresseur et la candidate au permis de conduire".