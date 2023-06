Près de Lyon : nouvelle agression d'un inspecteur du permis de conduire par un candidat recalé

Alors que l'inspecteur devait intervenir à trois reprises pour éviter un accident, le jeune homme s'agaçait, jusqu'à quitter le véhicule.

L'inspecteur est ensuite parti avec un autre candidat. A son retour, l'individu l'attendait dans le centre pour en découdre. Selon le syndicat UNSA-SANEER&SR, il l'aurait menacé "en lui disant qu'il n'avait rien à perdre, qu'il voulait s'expliquer plus loin avec lui et lui mettre une gifle".

L'accompagnateur est alors intervenu pour les séparer. Le candidat s'est éloigné tout en restant aux abords du centre san-priod. Prévenues, les forces de l'ordre sont arrivées sur place, mais il était finalement parti.

"Le SANEER&SR (Syndicat Autonome National des Experts de l'Education Routière et de la Sécurité Routière) condamne fermement cette nouvelle agression et demande que les sanctions les plus fermes soit requises et appliquées envers l'agresseur. Le SANEER&SR demande également qu'a l'identique des Inspecteurs du Permis de Conduire et de la Sécurité Routière (IPCSR), soumis a un contrôle annuel et quinquennal, les auto-écoles et les formateurs soient soumis à un contrôle de la qualité de l'enseignement", a réagi le syndicat.

On se souvient que deux autres agressions avaient eu lieu au printemps, toujours à Saint-Priest. Une inspectrice avait été menacée de mort par un candidat énervé de ne pouvoir répondre à sa question le 24 avril. Puis le 4 mai, une nouvelle agression verbale avait eu lieu. Tous les examens avaient alors été suspendus.