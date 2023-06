Un jeune international sénégalais, première recrue de l'ASVEL

Le club a annoncé ce vendredi l'arrivée de Mbaye Ndiaye, international sénégalais qui arrive en provenance de Blois. A 24 ans, ce jeune poste 3-4 s'est engagé pour les trois prochaines saisons.

Formé à Bourg-en-Bresse, Mbaye Ndiaye a été un acteur clé du maintien de son club dans l’élite (10.1 points, 6.5 rebonds, 1.9 passes décisives et 1.5 contres pour 15.4 d’évaluation en 29.7 minutes).

"Mbaye dispose de très grosses qualités athlétiques. Il est dur en défense, attiré par le rebond offensif et a un jeu sans ballon très intéressant. C’est un profil que nous n’avions pas la saison dernière. On voit que chaque saison, il est en progrès, dans les lignes statistiques comme dans la compréhension du jeu et nous allons l’accompagner pour faire en sorte que cela continue !", a réagi TJ Parker, le coach de l'ASVEL.