Mort d’une jeune femme dans un squat de Lyon : le SDF également suspecté du viol de la victime 

Pour rappel, le corps sans vie de la victime avait été découvert dans un squat du 7e arrondissement.Un suspect, âgé de 31 ans, avait été interpellé sur les lieux par la police.

D’après le parquet de Lyon, ce dernier devait être mis en examen ce mardi soir. Une information judiciaire devait être ouverte pour "meurtre précédé, accompagné ou suivi de viol" et "viol". Le parquet a aussi requis le placement en détention provisoire du mis en cause, SDF déjà connu pour des faits de violences volontaires qui avaient eu lieu en 2020 et 2021. Selon la justice lyonnaise, le trentenaire fréquentait le squat et connaissait la victime. Il était régulièrement dans le secteur de la rue Garibaldi pour faire la manche.

Le tueur présumé est enfin soupçonné d’une autre agression sexuelle contre une femme âgée de 20 ans, qui a porté plainte en apprenant la disparition de la première victime. Les faits se seraient déroulés début avril déjà dans le squat du 7e arrondissement investit dimanche par la police.

Les investigations se poursuivent pour comprendre le passage à l'acte.