Lyon : le campement de la place de Milan évacué

Au pied du siège du Sytral se succédaient de nombreuses tentes, dans des conditions d'hygiène déplorable, et sous les yeux des élus.

Ce mercredi, la préfecture du Rhône est intervenue sur place, avec l'évacuation du campement illicite.

Suite à une décision de justice, le campement de la place de Milan (#Lyon3) a été évacué sous la coordination de la préfète, en lien avec la Métropole de Lyon, en raison des conditions d’insalubrité (immondices, ordures, rats…). pic.twitter.com/MxYR8OS77l — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 28, 2023

"Les conditions extrêmes d’insalubrité (immondices, ordures, rats…) ainsi que les doléances des riverains et des travailleurs des immeubles de bureaux voisins ont motivé l’évacuation de ce campement composé, depuis 2020, de nombreuses tentes. Cette opération s’est déroulée à la suite d’un travail partenarial ayant permis de préparer, sous la coordination de la Préfecture du Rhône, l’action des services de l’État (Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et Police nationale) et de la Métropole de Lyon", indique la préfecture dans un communiqué.

Treize adultes et quatre enfants ont été mis à l'abri, des solutions ont été proposées selon les situations individuelles.