ASVEL : Jean-Christophe Prat de retour au club en tant qu’assistant-coach

Ce jeudi, l’ASVEL enregistre officiellement une nouvelle arrivée dans son staff. Loin d’être inconnu au club, Jean-Christophe Prat devient le nouvel assistant-coach de l’entraîneur TJ Parker, pour la saison prochaine. Le dirigeant de 51 ans rejoint à ce poste Pierric Poupet, dans des fonctions qu’il a déjà exercé à l’ASVEL durant trois saisons, entre 2003 et 2006.

Jean-Christophe Prat arrive à Villeurbanne avec le plein de confiance, avec déjà trois postes d’assistant à son actif, à l’ASVEL, à Orléans et au Besiktas en Turquie. Mais il sort surtout de deux longues expériences de sept saisons en tant qu’entraîneur principal à Denain et au Paris Basketball.

Le nouvel assistant du club ne cachait pas sa satisfaction : "La vie est un éternel recommencement car il y a 20 ans, je signais déjà à l’ASVEL. (…) Dans le basket, le plus important pour moi, ce sont les aventures humaines. Et celle que je m’apprête à vivre aux côtés de TJ et Pierric s’annonce passionnante", a-t-il confié sur le site du club.