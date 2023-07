Lyon : les greffiers en colère manifestent

L'ancien palais de justice de Lyon dans le 5e arrondissement a été le point de rassemblement des greffiers en colère. Un mouvement national appelait à la grève pour dénoncer les conditions de travail de la profession et le "mépris" dont ils sont victimes depuis des années.

L'ouverture d'un procès qui devait se tenir ce jour aux Assises a été repoussée, après le tirage au sort des jurés, au lendemain en raison de la manifestation. Sur les marches du Palais, plusieurs magistrats du siège et du parquet ont tenu à afficher leur soutien aux greffiers en colère.

Quatre à cinq années d'études pour être délaissés

Une centaine de greffiers s'est donc retrouvée à Lyon pour interpeller Eric Dupond-Moretti : "Eric, si tu savais, ta grille où on se la met ! Au cul, au cul, aucune hésitation !" scande la centaine de greffiers réunis devant le palais de justice historique. Une référence à la modification de leur grille salariale prévue et qui doit leur permettre de gagner de 0 à 92 euros bruts supplémentaires par mois.

Respectés par la magistrature et les avocats pour leur conscience professionnelle et leur discrétion, les greffiers, après quatre ou cinq ans d'étude, commencent leur carrière aux alentours de 1300 euros net par mois. Après 10 à 12 ans d'exercice, la plupart n'arrive pas à prétendre à 2000 euros net malgré une charge de travail grandissante.

Ils n'ont, pour le moment, pas bénéficié d'une revalorisation conséquente de leur rémunération que d'autres professions du ministère de la justice (magistrats, surveillants pénitentiaires) ont eu la chance d'obtenir.

Une revalorisation insignifiante

Une greffière témoigne. "J'ai neuf ans d'ancienneté et avec cette réforme de l'indice, je gagne 13,40 euros brut de plus par mois, mais je baisse de deux échelons", explique la greffière mécontente. "Certaines de mes collègues ont perdu entre six et neuf années d'ancienneté pour quelques euros supplémentaires".

"On conçoit que le ministre soit engagé et se batte pour notre budget, mais on part de tellement loin que cette revalorisation est insignifiante", explique-t-elle. Avec un BAC+4 et 9 ans d'exercice, la greffière peine à atteindre les 1800 euros net par mois. "Les étudiants qu'on reçoit en stage pensent déjà à un plan B quand ils voient ce qu'on touche rapporté à notre charge de travail et notre niveau d'étude", se désole une de ses consoeurs.

Ecoper l'eau du Titanic avec un dé à coudre

"C'est un métier très technique, vous savez. Nous ne sommes pas juste là à prendre des notes dans un coin pendant l'audience. S'il y a ne serait-ce qu'une erreur dans le compte-rendu de l'audience, une décision mal notée ou que sais-je, ça peut mettre un délinquant dehors. Dans ces cas-là, c'est notre responsabilité professionnelle qui est engagée", nous explique une autre greffière.

Plus lunaire encore, une greffière de Bourg-en-Bresse fait alors état des conditions matérielles "lamentables" avec lesquelles les greffiers doivent composer pour assurer leurs fonctions. "Outre le fait qu'on soit en sous-effectif et qu'on soit mal payés, les conditions matérielles sont déplorables. On se partage des imprimantes qui ne marchent pas bien, nos outils informatiques sont complètement dépassés ... Certaines audiences au tribunal de Bourg-en-Bresse ont été annulées parce que le logiciel que nous utilisons, Cassiopée, était tombé en panne".

"On a l'impression qu'on est à bord du Titanic et qu'on nous demande d'écoper l'eau avec un dé à coudre", concluent-elles.

Mardi dernier déjà, lors du déplacement à Lyon du Garde des Sceaux, les greffiers lui avaient tourné le dos, provoquant la colère d'Eric Dupond-Moretti.