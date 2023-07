Incendie d'un immeuble à Saint-Fons : le suspect de 16 ans en détention provisoire ?

Il est soupçonné d'être l'auteur de l'incendie survenu dimanche matin à Saint-Fons. Le parquet de Lyon annonce que l'individu est toujours en garde à vue et qu'il sera déféré vendredi en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Le parquet entend requérir son placement en détention provisoire.

On ne connaît pas encore les motivations de l'adolescent qui avait mis le feu au local à poubelles d'un immeuble de la rue des Platanes vers 6h30 du matin. Les flammes s'étaient propagées aux étages, piégeant des habitants qui ont été découragés dans leur tentative de défenestration par l'arrivée rapide et salvatrice des pompiers, arrivés en nombre impressionnant (plus de 100 soldats du feu déployés ndlr).

Les 48 riverains avaient été évacués, une dizaine avait été prise en charge après avoir été intoxiquée.

La piste criminelle avait été rapidement privilégiée. Mais on ne sait pas encore si le geste du suspect était lié ou non aux émeutes des jours précédents.

Pour Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, le pire a été évité "à quelques minutes près".