Laurent Wauquiez tacle de nouveau Grégory Doucet sur sa gestion des émeutes

Ce n'est pas la première fois que Grégory Doucet en prend pour son grade de la part de Laurent Wauquiez. Mercredi, le président de Région accusait déjà le maire de Lyon de "porter une très lourde responsabilité dans la dégradation de ces commerces".

Alors qu’il était en déplacement ce vendredi après-midi, rue de la Charité à Lyon, auprès de commerçants touchés par des pillages, Laurent Wauquiez s’est à nouveau fendu de quelques remarques cinglantes à l’encontre de Grégory Doucet.

“On ne peut pas se réveiller le lendemain d’une émeute et se dire : “tiens, il faudrait plus de police”, quand on fait l’inverse depuis des mois”, tacle l’élu altiligérien à l’adresse du maire de Lyon.