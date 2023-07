Ratonnades après la finale de la CAN à Lyon : des peines de prison ferme prononcées

Ce vendredi, un peu plus d’un mois après la tenue des audiences, les auteurs de ratonnades le soir du 19 juillet 2019 à Lyon ont été condamnés par la justice.

Deux des sept prévenus ont écopé de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Ils ont également interdiction pendant 3 ans de se rendre dans les 2e et 5e arrondissements de Lyon.

S’ils passeront par la case prison, ce ne sera pas le cas de trois autres individus d’ultra droite condamnés à 4 ans de prison également, mais qui assureront leur peine sous bracelet électronique.

Enfin, deux derniers membres du groupe auteurs de ratonnades ont vu le tribunal judiciaire de Lyon les condamner à 1 an de prison dont 6 mois avec sursis et 1 an de prison avec sursis.

Pour rappel, le 19 juillet 2019, des supporters algériens par milliers fêtaient la victoire des Fennecs en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Dans les rues de la capitale des Gaules, un groupe d’une vingtaine d'individus vêtus de noirs et armés de barres de fer avait réalisé des ratonnades, frappant des personnes au hasard, sous prétexte qu’elles étaient d’origine maghrébine. Certaines ne célébraient même pas la victoire de l'Algérie.

"Ils criaient : à mort, à mort les arabes on va vous tuer sales bougnoules", avait raconté à la barre l’une des victimes de ces hommes dont l’âge est compris entre 24 et 25 ans et qui trouvaient pour la plupart un exutoire dans le hooliganisme dans les tribunes de l'OL.