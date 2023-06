Procès des ratonnades de la CAN 2019 à Lyon : "Vous êtes ignobles et pitoyables”

Sept individus, dont l’âge est compris entre 24 et 35 ans, sont poursuivis par le Parquet pour des faits de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations, injures publiques à caractère racial et violences et dégradations commises à raison d’une nation, d’une ethnie ou d’une race.

Les sept prévenus ont montré patte blanche, ce matin, dans la 16e chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, en annonçant vouloir répondre aux questions des magistrats.

Un groupe d’une vingtaine de personnes avait semé la zizanie dans le cinquième arrondissement de Lyon le 19 juillet 2019 à l’occasion de la victoire de l’Algérie en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Quatre agressions avaient été à déplorer et certaines des victimes, toutes d’origine maghrébine, avaient fait l’objet de blessures importantes excédant 8 jours d’ITT.

Les victimes d’agressions, qui se sont constituées parties civiles, ont été invitées par le tribunal à raconter les faits tels qu’elles les avaient vécus ce soir-là. Ce sont donc des témoignages poignants qui ont été livrés au tribunal.

"Ils attendaient leur proie en fait"

Une femme s’est ainsi confiée : “Je ne suis pas d'origine algérienne mais je partageais ce moment-là avec mes amis. On regardait le match chez une amie et on a décidé de fêter ça, donc on a pris la voiture pour aller dans le centre-ville”, narre-t-elle au tribunal avant de revenir sur l’agression en elle-même.

"Je vois des messieurs habillés en noir avec un brassard orange fluo qui me demandent de m'arrêter et au départ j’ai cru que c’était la police qui voulait faire un contrôle (...), deux groupes de personnes sont sortis à ma gauche et à ma droite et ont commencé à taper le véhicule (...), ils ont essayé d'ouvrir les portes, ils nous ont jeté un gros panneau de travaux publics sur le pare-brise", raconte la victime, avant d’être prise de sanglots. "Ils criaient : à mort, à mort les arabes on va vous tuer sales bougnoules".

Cette dernière affirme reconnaître tous les prévenus et pouvoir les situer parmi ses agresseurs de cette soirée de juillet. “Ils attendaient leur proie en fait”, estime la victime qui décrit avoir alors vécu une véritable embuscade et ne plus pouvoir vivre de la même manière.

Placée par un médecin sous un traitement d’antidépresseurs et d’anxiolytiques, la première victime à prendre la parole affirme avoir perdu son travail et avoir peur de sortir depuis maintenant 4 ans.

Des questions difficiles qui plongent les victimes dans la tourmente

Enfin, les avocats des victimes ont questionné la courageuse victime qui se tient à la barre. C’est alors que les esprits ont commencé à s’échauffer.

Maître Lilliard, avocat d’un des prévenus, a notamment fait valoir devant le tribunal que deux des agresseurs présumés que la victime dit reconnaître dans la salle d’audience n’avaient pas été identifiés par cette dernière lors de ses deux premières auditions.

Selon les rapports de la police judiciaire et du juge d’instruction, la victime n’avait en effet pas désigné les deux prévenus en question, pourtant présents dans les tapissages, comme faisant partie de ses agresseurs. Plusieurs détails incohérents sont ainsi présentés à l’attention du tribunal, sous l'œil médusé des parties civiles.

Agitée, la victime explique en savoir plus, quatre ans après les faits, puisqu’elle “revoit la scène tous les soirs”. Quant à ses oublis au cours des auditions, elle les attribue à “l’état de choc et de panique” dans lequel elle se trouvait dans les mois qui ont suivi les faits.

Les avocats des prévenus n’ont pas manqué d’appuyer, tour à tour, sur le fait que le témoignage de la partie civile présentait quelques incohérences et zones de flou. Un interrogatoire qui n’a pas plu à l’avocat de la victime qui a alors tenté d’y mettre un terme en interrompant un de ses confrères. “Alors, on va faire quelque chose, vous n’allez pas m’interrompre”, a répliqué calmement ce dernier. “Ne me parlez pas sur ce ton”, s’est alors insurgé le premier.

La deuxième victime, qui avait été agressée plus tôt dans la soirée alors qu’elle se rendait en centre-ville en voiture avec ses enfants âgés de 8 à 21 ans, s’est montrée plus vindicative. "Vous êtes ignobles et pitoyables” a-t-elle notamment dit au visage des suspects. “Ils verront ce qu'ils ressentiront quand ils auront des enfants", s’exclama-t-elle ensuite aux magistrats.

Sur le banc des prévenus, les sept agresseurs font face. Leur profil est pratiquement toujours le même : des marginaux qui trouvent un exutoire dans le hooliganisme.

Deux autres victimes doivent encore être entendues ce jeudi après-midi et viendra ensuite l’examen, par les magistrats, de la situation personnelle des prévenus et de leur version des faits. Au vu des épisodes de la matinée, la séance sera certainement électrique.

J.B.