Lyon : des dizaines de membres de l’ultradroite défilent sur les Pentes, la police les empêche d'agir

Et s’est rendu sur les Pentes de la Croix-Rousse, habituel terrain de jeu de leurs pendants de l’ultragauche.

Vêtus de noir, visage parfois dissimulé, ils ont ainsi intimidé des passants et cherchaient visiblement à en découdre avec leurs opposants qu’ils ont cherché en vain.

"C’était prévu, on le savait et comme d’habitude ils peuvent se balader armés et attaquer comme ils le souhaitent. Et ça fait 10 ans que ça dure grâce à leurs locaux dans le Vieux-Lyon. On attend un drame ?" a dénoncé Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune Garde.

⚠️ Au moins une 50aines de fascistes encagoulés et armés se baladent dans le centre de Lyon pour intimider et agresser des groupes de personnes.



Ils ont fait venir des milices de toute la France pour ce week-end, avec des soirées au local « La Traboule » des ex-identitaires. https://t.co/HHwIWmN54J pic.twitter.com/wj480dH41M — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) March 11, 2023

Plusieurs sources indiquent que l’objectif était de réaliser une ratonnade dans le 1er arrondissement de Lyon. Toutefois, aucune victime n'est à déplorer. Car les forces de l'ordre les ont suivis de près et les ont dissuadé de commettre des agressions.

L’adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité Mohamed Chihi s’est félicité de l’intervention de la police pour mettre fin à cette expédition punitive.

Je remercie ce soir, l'action ferme et rapide de la police contre des groupuscules violents dans le 1er arrondissement. #Lyon — Mohamed Chihi (@Mohamed__Chihi) March 11, 2023

Ces faits surviennent alors que plusieurs individus seront jugés ce lundi pour les ratonnades réalisées à Lyon le 19 juillet 2019 à l’occasion de la victoire de l’Algérie en finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Selon nos informations, c'est aussi la possible conséquence d'un week-end fourni en évènements organisés par l'ultradroite lyonnaise : venue de Stéphane Ravier à la Traboule vendredi, forum de l'implantation locale samedi...