Ultradroite : les parlementaires NUPES du Rhône dénoncent "l'attentisme" de Gérald Darmanin

A travers une lettre ouverte, ils s'adressent à Gérald Darmanin pour lui demander d'agir.

Pour Marie-Charlotte Garin, Raymonde Poncet, Gabriel Amard, Idir Boumertit, Thomas Dossus et Hubert Julien-Laferrière, le ministre de l'Intérieur n'a pas pris au sérieux leurs nombreux signalements sur les agissements de l'ultradroite dans la capitale des Gaules.

"Interpellations après interpellations, nous restons sans réponse satisfaisante de votre part et les actions violentes des groupuscules se répètent. Vos tergiversations frisent le déni de la gravité des actes commis et renforcent le sentiment d'impunité dans lequel se complaisent ces groupuscules", écrivent les députés et sénateurs. Thomas Dossus dénonce même "l'attentisme" du premier flic de France.

"Face à cette situation, nous vous demandons une fois de plus (...) votre plan d'action ainsi que les informations dont vous disposez sur ces groupuscules d'extrême-droite à Lyon et les lieux dans lesquels ils se réunissent, afin que des mesures soient prises de façon urgente", concluent les six parlementaires, concernant les locaux l'Agogé et la Traboule.