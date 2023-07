Emeutes : les écologistes de la Région proposent 10 actions pour les quartiers populaires

“Nous saluons la rapidité avec laquelle la Région a annoncé et mis en place un dispositif d’aide d’urgence aux commerçants et artisans”, commence le communiqué des écologistes siégeant au conseil régional.

“Nous nous inquiétons cependant que le discours de l’exécutif se cantonne uniquement à deux aspects : d’une part une réponse sécuritaire et répressive, qui a montré ses limites depuis plusieurs décennies, et d’autre part une politique de l’urgence pour pallier les symptômes sur les commerces sans en traiter les causes”, s’alarment les élus.

Un fonds exceptionnel pour “les oublié.es de la République”

Si les quelque “400 000 personnes” habitant dans “les 140 quartiers prioritaires de la politique de la ville” sont “les oublié.es de la République”, comme le précise le document, les écologistes ont à coeur de leur venir en aide urgemment.

Les Verts proposent la création d’un fonds régional exceptionnel pour la politique de la ville, dans le but de prendre 10 actions en faveur des quartiers défavorisés.

Ce fonds, selon les voeux formulés par ces élus, servirait notamment à financer la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, un plan régional “vacances pour toutes et tous”, une aide à l’entreprenariat dans les quartiers, un dispositif d’aide à la rénovation des copropriétés et logements sociaux dégradés, la gratuité des transports régionaux pour les moins de 26 ans ou encore l’expérimentation d’une “sécurité sociale de l’alimentation”.

Végétaliser pour aider les quartiers

Les écologistes proposent également de créer un conseil régional des quartiers populaires où siégeraient des citoyens tirés au sort, ou encore de végétaliser les quartiers et les lycées de la région.

Du côté des commerces, les élus régionaux veulent plus d’aides avec la création d’un fonds pour le maintien des services publics et des commerces de proximité.

Les vannes de l’argent du contribuable de la région se verraient également ouvertes aux 327 centres sociaux d’Auvergne-Rhône-Alpes.

“Notre groupe portera ces propositions dans les mois à venir, y compris lors de l’examen du budget primitif régional pour 2024”, assure le groupe écologiste, présidé par Fabienne Grébert.