Insolite : la Brasserie Georges parmi les "150 restaurants les plus légendaires" du monde

Le site et ses classements sont controversés et provoquent parfois des tollés en ligne. Leur publication sur twitter de leur top des 50 meilleurs fromages du monde avait d'ailleurs fait rugir l'internet français le 13 février 2023.

Pour cause, aucun fromage français présent dans le Top 10, mais 8 fromages italiens par ailleurs très similaires les uns des autres. En quatrième position, le "grana padano", fromage ressemblant au parmesan ou au pecorino mais considéré, même en Italie, comme moins noble et goûteux. En tout, sept fromages de France étaient représentés, contre 16 fromages italiens, dont 3 variantes locales du célèbre Pecorino. Une sélection douteuse qui n'a pas manqué de questionner les internautes français.

Le 4 juillet dernier, Tasteatlas partageait au monde son classement des 150 restaurants les plus légendaires et une enseigne lyonnaise se distingue dans le classement.

La Brasserie Georges, célèbre établissement situé au pied de la gare de Perrache, rafle la 48e position. Le Bouillon chartier et Le pied de cochon, tous deux parisiens, se positionnent respectivement à la 27e et à la 47e position et c'en est tout pour les restaurants français dans le top 50.

Les Américains, quant à eux, se positionnent confortablement avec pas moins de 9 restaurants légendaires dans les 50 premiers.