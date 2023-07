Lyon : placé en garde à vue, l'Ivoirien mange ses excréments en signe de protestation

Ce mardi, dans le cadre de sa comparution immédiate, étaient reprochés au prévenu des faits de vol à l'arraché commis aux abords de la Place Mazagran, dans le 7e arrondissement de Lyon. Il se serait d'abord approché d'un passant en lui demandant l'heure afin de lui faire sortir son téléphone de sa poche et aurait tenté de lui arracher.

Face à la résistance de sa victime, l'Ivoirien, accompagné d'un autre homme, aurait commis des violences à son encontre. Enfin, interpellé par un équipage de la police nationale sur la place Mazagran, le prévenu aurait résisté à son arrestation, ce qui constituerait une autre infraction pénale.

"Un comportement très surprenant en garde à vue"

Le prévenu, outre son état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature en juin 2022, ne risquait pas grand chose pour ce larcin avorté dont il se serait rendu coupable en réunion, vendredi dernier.

Toutefois, l'homme a visiblement été grandement bouleversé par son interpellation et sa comparution immédiate à venir au Tribunal judiciaire de Lyon. Une fois interpellé, il a "persisté dans un comportement très surprenant en garde à vue", euphémise une des magistrates ce mardi, en salle d'audience.

L'Ivoirien, très remonté, a notamment mordu son propre bras jusqu'au sang, avant de se taper la tête contre les murs de sa cellule.

"Vous avez déféqué dans votre cellule, vous avez jeté vos excréments sur les murs, vous avez mangé vos propres excréments, vous avez rongé une grille de ventilation avec vos dents, vous vous êtes renversé de l'urine sur la tête, vous avez tenté de vous enfoncer un stylo dans la gorge et vous avez enfin essayé de vous échapper de votre cellule en passant vos jambes dans le passe-plat", énumère alors la juge, devant une assistance médusée par le récit.

"Ce n'est pas un comportement qui peut s'expliquer par un simple énervement", rétorque la magistrate du siège au prévenu qui justifie ses actes par sa colère d'avoir été accusé à tort.

Une personnalité instable et des conditions de vie qui posent question

Le jeune homme, en situation régulière sur le territoire français, est intérimaire dans le BTP. En proie à un "mal-être" et à des "difficultés sociales" selon les magistrats. Ses conditions de vie et de logement restent floues, puisqu'il vivrait chez son père qui lui aurait d'ailleurs subtilisé son titre de séjour. Il est avancé devant le tribunal qu'en réalité, le père du prévenu vivrait actuellement en région parisienne et que son fils dormirait souvent sur le palier de son appartement à Lyon, dont il n'a pas les clés. Une situation personnelle compliquée, donc, que le tribunal a du mal à cerner.

Au vu de son état psychologique instable et troublé, la juge décide finalement de renvoyer le dossier dans l'attente d'une expertise psychiatrique du protagoniste. Maintenu en détention en attendant sa comparution immédiate à délai différé, l'homme devrait être jugé "sur le fond" le 23 août prochain, dans la même chambre du tribunal judiciaire.

J.B.