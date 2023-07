Un week-end en orange et en rouge sur les routes de la région

Il faudra de nouveau faire preuve de patience pour rejoindre sa destination de vacances. Bison Futé a dévoilé ce mercredi ses prévisions de circulation pour le week-end à venir.

Il y aura sans surprise du monde dans le sens des départs avec le drapeau orange de sortie ce vendredi. Il sera rouge pour la journée de samedi. Le vert sera en revanche la couleur dominante dans le sens des retours.

Il est notamment recommandé d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 16h à 20h ce vendredi et toute la journée de samedi (plus particulièrement de 9h à 19h).