Un Lyonnais auteur de coups de feu à l’Uzi à Marbella en Espagne ?

Ce mardi après-midi, une fusillade a éclaté dans la ville de Marbella dans le sud de l’Espagne. Selon nos confrères hispaniques du journal El Mundo, il était environ 18h quand les détonations ont retenti dans les rues de la cité, vraisemblablement au niveau de la marina.

Les faits ont été en partie filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. On découvre un individu armé de ce qui ressemble à un pistolet-mitrailleur de type Uzi alors que des coups de feu résonnent à quelques mètres, provoquant une véritable panique en pleine rue. L’homme équipé de l’arme de guerre porte un maillot de l’Olympique Lyonnais, semble-t-il le third de la saison 2010-2011 et sa couleur pourpre typique. De nombreux internautes se demandent ainsi si le mis en cause est un Français, voire une personne originaire de la capitale des Gaules ou son agglomération. Le tireur, dont le visage était masqué, n’a pas fait de blessé.

Il avait pris la fuite à bord d’une BMW dont les plaques d’immatriculation avaient été dissimulées. Ce véhicule avait été retrouvé en train de brûler peu après l’incident. Un feu qui s’était propagé à des espaces boisés, rapporte encore El Mundo. Trois hélicoptères et trois canadairs avaient dû être mobilisés pour maîtriser les flammes. Au total, deux hectares avaient été réduits en cendres.

La police a en tout cas ouvert une enquête après ce qui ressemble fortement à une tentative de règlement de comptes. Aucune arrestation n’aurait encore été menée.