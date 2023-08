Electricité, Livret A, impression du ticket de caisse… Ce qui change en France à partir du 1er août

Le prix de l’électricité augmente de 10%

Le tarif règlementé de l’électricité augmente de près de 10%. Une hausse qui représente en moyenne une augmentation de 160 euros par an pour les foyers français. Avec cette hausse non-négligeable, l’exécutif souhaite limiter les dépenses publiques.

Le taux du Livret A maintenu à 3%

Le ministre des Finances Bruno Le Maire l’avait annoncé : le taux du Livret A est maintenu à 3% et ce jusqu’en 2025. Une bonne nouvelle pour de nombreux Français.

L’allocation de rentrée scolaire bientôt versée en France Métropolitaine

Comme chaque année, le mois d’août est synonyme de course de rentrée scolaire et donc du versement de la fameuse allocation qui aide de nombreuses familles à les réaliser. Ce sont près de 3 millions de foyers qui en bénéficient. Si elle a déjà été versée dans certains départements d’Outre-Mer, il faudra encore patienter jusqu’à la mi-août pour les résidents de la France Métropolitaine avant de pouvoir la recevoir. Cette année, cette aide est en hausse de 5,6%, soit un peu plus de 20 euros, et s’élève entre 395 euros et 434 euros par enfant.

Le ticket de caisse ne sera plus imprimé automatiquement

Si vous étiez habitué à récupérer votre ticket de caisse après quelconque achat, les choses changent en ce mardi 1er août. Cela sera maintenant au client de demander qu’on lui imprime son ticket de caisse. L’objectif est avant tout environnemental et vise à économiser du papier.