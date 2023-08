Rhône : des vitraux du Père Ribes ont été retirés de l’église de Dième

Deux vitraux, peint par le père Ribes ont été retirés de l’église de la ville de Dième ce jeudi. Pour rappel, le père Ribes, décédé en 1994, est accusé de pédophilie entre les années 1950 et 1990.

Des associations de victimes comme BeBraveFrance et le Collectif des victimes de Louis Ribes souhaitaient que ces vitraux soient retirés depuis longtemps. Mais ces victimes se disent toujours révoltés : "Alors que nous communiquons depuis un an et demi sur la nécessité d’associer les victimes et le collectif des victimes dans les déposes des productions du pédocriminel Louis Ribes, tout prouve que les acteurs de la société civile et religieuse souhaitent que rien ne change et que rien ne changera. Les victimes du pédocriminel Louis Ribes se sentent encore une fois humiliées et méprisées par l’Église catholique et son fonctionnement, par l’État et son silence" est-il écrit dans un communiqué de presse du Collectif des victimes de Louis Ribes.

Des vitraux sont également présents dans plusieurs autres églises du département dont Givors. Le maire de la commune avait d’ailleurs écrit une lettre au pape pour que sa Sainteté puisse s’exprimer sur le sujet.