Près de Lyon : le maire de Givors s’en remet au pape pour des vitraux peints par le père Ribes

Dans l’église Saint-Martin-de-Cornas à Givors, les vitraux illuminent et éclairent l’intérieur du bâtiment. Rien de problématique a priori. Sauf que ces vitraux ont été peints par le père Ribes, accusé de pédophilie entre les années 1950 et 1990. Les victimes du père Ribes ont ainsi demandé à Mohamed Boudjellaba, maire de Givors, de retirer ces vitraux. Or, ce dernier préfère séparer l’œuvre de l’artiste.

Selon Le Parisien, l’élu a écrit une lettre au pape pour que sa Sainteté puisse s’exprimer sur le sujet. Il veut que le souverain pontife appelle à un débat national car "la société française se trouve fracturée sur […] le destin des œuvres d’artistes ayant un passé criminel".

Parmi ces artistes, Mohamed Boudjellaba cite notamment Roman Polanski, Bertrand Cantat ou Pablo Picasso. Il demande également un "accompagnement psychologique individualisé" pour toutes les victimes car selon lui, retirer des vitraux n’aurait aucun impact sans qu’une aide ne leur soit apportée.

Dans un second courrier, cette fois envoyé au ministère de la Culture et au secrétariat d’Etat chargé de l’Enfance, le maire de Givors réitère sa demande d’un débat sur cette question épineuse.

"C’est à lui de trancher, il a tous les droits"

Mais quelques jours avant d’écrire cette lettre, l’élu a reçu des victimes du père Ribes à l’origine de la demande de la suppression des vitraux. Lors de cette entrevue, Luc Gemet, 59 ans, sexuellement agressé par le prêtre s’est remémoré cette sombre période : "[Le père Ribes] disait aussi à nos parents qu’il avait besoin petits-gardes-malades. En réalité, il nous agressait sexuellement."

Concernant le courrier en lui-même, Luc considère que cela ne fera pas avancer les choses : "Pourquoi ne prend-il pas ses responsabilités ? C’est à lui de trancher, il a tous les droits sur cette chapelle et ses vitraux. Et rien ne dit que le pape va répondre." Avec une pointe de déception, Luc imagine mal un changement rapide : "Ces vitraux ne sont pas près de quitter la chapelle."

Mais du côté d’Annick Moulin, autre victime, l’espoir de faire un trait sur Louis Ribes n’est pas perdu : "On sent une inflexion dans le discours du maire. Au début de l’affaire, c’était un niet clair. Depuis peu, il explique que sa décision définitive n’est pas prise."

En attendant, les nombreuses personnes agressées par le prêtre doivent faire avec et ces vitraux ne semblent pour l’instant pas prêts à prendre la porte.