Dans le Rhône : tapage nocturne et mortiers d’artifice, la police se déplace 28 fois

Les faits remontent entre décembre 2022 et février 2023 où deux habitants de Châtillon dans le Rhône ont effectué du tapage nocturne à de multiples reprises et ont utilisé des mortiers d’artifice. Selon le Progrès, des plaintes ont été déposées tout le long de cette période par des riverains de la place de la Libération où se réunissaient régulièrement une bande de jeunes. Pendant ces trois mois, les forces de l’ordre sont intervenues sur place 28 fois pour écarter les récalcitrants. Ainsi, ces derniers ont été accusés de tapage nocturne, d’incivilité, de menaces et intimidations et de prendre place dans des escaliers qui mènent à des habitations.

Grâce aux différents témoins et aux caméras de vidéosurveillance, les deux individus ont été identifiés et placés sous contrôle judiciaire fin février. Tous deux ont été convoqués au tribunal pour trouble à la tranquillité par agressions sonores et acte d’intimidation mais seul le plus jeune des deux hommes s’est rendu à l’audience.

Relaxés, les deux individus sont tout de même condamnés respectivement à 120 et 150 jours-amendes de 10 euros, soit une amende à régler chaque jour pendant l’intégralité de la peine. De plus, ils doivent suivre un stage de citoyenneté et n’ont plus le droit de se présenter devant les habitations des victimes.