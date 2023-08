Lyon : journée rouge pour les départs en vacances ce lundi

Journée rouge dans toute l’Auvergne-Rhône-Alpes et jaune dans le reste du pays pour les départs ce lundi. Déjà que ce week-end était très mouvementé sur les autoroutes, cela ne semble pas vraiment s’améliorer à l’approche du 15 août.

Par conséquent, Bison Futé conseille fortement d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange entre 10h et 18h. Le tunnel du Mont-Blanc pour accéder à l’Italie devrait lui aussi être bouché à partir de midi et jusqu’à 16h.

Dans le sens des retours à Lyon et dans la région cependant, Bison Futé annonce une journée verte et tout devrait revenir à la normale à partir de ce mardi.