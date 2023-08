Un Dinopedia Parc bientôt ouvert près de Lyon ?

On le savait déjà, le département est particulièrement riche en squelettes et fossiles, avec la découverte de Dinoplagne en 2009 dans le Haut-Bugey.

Et les habitants de la région pourraient bien découvrir les animaux à travers un parc Dinopedia. C'est en tout cas ce que révèle Le Progrès ce lundi.

Le fondateur des parcs à thème où sont installés des animatroniques de dinosaures aurait fait de Trévoux l'une de ses priorités pour l'installation d'un quatrième Dinopedia en France. Ce dernier a alors contacté la mairie de la commune située au nord de Lyon avec l'objectif d'acquérir le site de l'espace aquatique des Cascades de Trévoux, définitivement fermé depuis plusieurs mois.

Une délégation d'élus a depuis visité le parc d'Alès et aurait été conquis par le projet qui donnerait une dimension touristique à Trévoux. L'équipe de Marc Péchoux serait même prête à vendre le site plutôt que de le louer pour accélérer la procédure et s'assurer que le gérant des Dinopedia n'aille pas voir ailleurs.

Diplodocus, vélociraptors et autres ptéranodons et bien sûr T-Rex animés s'installeront-ils bientôt sur la terre de leurs ancêtres ? On leur souhaitera une meilleure ouverture que celle avortée d'un tristement célèbre "park" en 1993...