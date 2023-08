La secrétaire d’État en charge de la jeunesse et du service national universel attendue à Lyon ce jeudi

La secrétaire d’État auprès du ministre des Armées et du ministre de l’Education nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel (SNU), se rendra dans l’agglomération lyonnaise pour des rencontres d’associations, de bénévoles et de jeunes réalisant une mission d’intérêt général.

Prisca Thevenot sera d’abord dans le 9e arrondissement dès 12h30, auprès des "Petites cantines", pour rencontrer les acteurs de ce "réseau de cantines de quartier où les convives s'accueillent et se rencontrent au travers de repas durables, participatifs et à prix libre".

La secrétaire d’Etat se rendra aussi à la Banque alimentaire de Décines, avant enfin partager un moment avec un consortium de 11 associations engagées dans la plateforme "Tous unis, tous solidaires, découvrir le bénévolat". Un collectif qui met en relation les bénévoles avec des plateformes associatives.