Lyon : Lafayette, un pont entre droite et écolos

De retour de vacances, ils inauguraient la réouverture du pont Lafayette, dont les travaux avaient démarré le 5 juin dernier.

Ca y est, les cyclistes n'ont plus besoin de slalomer entre les lampadaires du pont sur le Rhône. Cette particularité lyonnaise vieille de 30 ans, et que personne n'avait envisagé jusqu'à présent changer, n'est plus. Des pistes cyclables séparées ont été aménagées. La seule mauvaise nouvelle concerne les automobilistes, qui ont perdu une voie de circulation dans cette affaire.

"On ne voulait pas de mixité vélo-bus parce que ça aurait dégradé fortement la cadence de ces derniers", explique Bruno Bernard. Le président de la Métropole de Lyon a évidemment privilégié les piétons et les cyclistes, qui n'ont plus besoin de cohabiter.

"Hier (jeudi ndlr), on a comptabilisé 8200 vélos et 8075 voitures. On pense que ce dernier nombre va augmenter puisque c'était la reprise, mais on espère ne pas retrouver les 13 000 véhicules quotidiens d'avant les travaux", poursuit l'élu écologiste, qui se félicite d'avoir "tenu les délais".

Il aura fallu débourser 1,1 million d'euros pour mener la transformation à bien.

Aux côtés de Bruno Bernard, le maire LR du 6e arrondissement Pascal Blache n'est pas là pour dire du mal du projet. Même Jean-Stéphane Chaillet, premier adjoint au maire du 2e arrondissement, toujours prompt à se prendre la tête avec les Verts sur X et en conseil, trouve le résultat honorable pour le pont Lafayette.

Pour Pascal Blache, le point noir c'est "le pont Morand. Là sur Lafayette, ça va vite, et ça devrait aider à libérer d'autres lieux qui fonctionnent mal". "Je vais tweeter pour dire que tu es d'accord avec moi", lui rétorque hilare Bruno Bernard.

Reste que le revêtement des pistes cyclables en dissuade certains de l'emprunter. La Métropole attend qu'il finisse de sécher totalement pour le terminer en octobre. Il y aura aussi des retouches à faire aux entrées du pont : rive gauche pour le passage de la Voie lyonnaise n°1 et rive droite lorsque le projet pharaonique des écologistes sera lancé.

Place désormais au prochain pont qui connaîtra la joie des travaux et des fermetures. Il s'agira du pont de l'Université, qui accueillera d'ici la fin du mandat une Voie Lyonnaise.