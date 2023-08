Lyon : réouverture du pont Lafayette après de longues semaines de travaux 

🔴 La transformation du pont Lafayette à Lyon se termine.

➡️ Avant-hier, l'entreprise locale Proximark a réalisé les travaux de marquage des voies 🚌 et 🚎.

➡️ 🚶‍♀️👨‍🦽 et 🚴‍♀️ auront enfin de vrais espaces confortables, séparés et sécurisés. pic.twitter.com/U9PSkd0U42