Auvergne-Rhône-Alpes : au total 42 nouvelles opérations d'aménagement cyclable cofinancées par l'Etat

Alors que le vélo représente aujourd'hui uniquement 3% des trajets effectués en Auvergne-Rhône-Alpes, le Plan vélo présente le 14 septembre 2018 par le Gouvernement, a pour objectif de tripler cette part pour atteindre 9% en 2024. C'est un moyen de transport non-polluant, peu coûteux, et accessible à tous et bon pour la santé. Le vélo a de nombreux avantages pour les utilisateurs et la collectivité.

Cette aide de l’État vise à soutenir les territoires pour la réalisation de projets d’aménagements cyclables de qualité, dans le but de relier dans les meilleures conditions de sécurité des zones d’emploi, d’habitat, des établissements d’enseignement et de formation, des services, et de mieux desservir les pôles d’échanges multimodaux.

Pascal Mailhos, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a retenu 42 projets lauréats auxquels s’ajoutent les 80 lauréats, issus des quatre précédentes éditions de l’appel à projets "aménagements cyclables", pour un montant total de près de 52 millions d’euros de subventions de l’État en région.

Réparties sur l’ensemble de la région, ces nouvelles installations vont être engagées dans leur mise en œuvre d’ici la fin 2022 et vont contribuer à l’aménagement de 122 kilomètres de cheminements cyclables et modes doux sécurisés.