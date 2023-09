L'élu du Beaujolais avait renversé une piétonne et pris la fuite : prison avec sursis

Laurent Gouillon n'assume visiblement pas.

Jugé ce vendredi au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, il a multiplié les tentatives pour se dédouaner, voire attirer la pitié comme lorsqu'il est arrivé à l'audience avec un collier cervical parce qu'il a eu un autre accident de la circulation il y a quelques mois. La victime, ce n'est évidemment pas lui dans l'affaire de janvier.

Cette nuit-là, il avait quitté le bal des conscrits avec un coup dans le nez mais rien d'excessif selon lui. Il avait percuté une femme qui marchait sur le bord de la route et ne s'était pas arrêté. La victime avait réussi à rentrer chez elle tant bien que mal. Souffrant de la jambe, des vertèbres et d'un traumatisme crânien, elle avait obtenu 90 jours d'ITT. Quant au chauffard, sa piste avait été facilement remontée par les gendarmes puisqu'il s'était naïvement rendu chez le garagiste le lendemain pour faire réparer son véhicule.

Selon le Progrès, Laurent Gouillon a donné une explication particulière pour tenter de convaincre les juges qu'il n'avait à aucun moment compris avoir renversé quelqu'un. Selon lui, son dentier se décollait et il l'a perdu après avoir toussé. C'est en se penchant pour le récupérer qu'il a perdu le contrôle de son véhicule et qu'il a percuté quelque chose. Pensant qu'il s'agissait d'un muret, il avait continué sa route, laissant derrière lui une femme mal en point.

Une version qui a ulcéré l'avocate de la partie civile, mais qui a été partiellement entendue par le tribunal caladois puisqu'il a été relaxé pour la non-assistance à personne en danger. Signe que les juges l'ont cru quand l'élu du Beaujolais expliquait ne pas avoir réalisé avoir renversé une femme.

Il a toutefois été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour blessures involontaires et délit de fuite. Son taux d'alcoolémie exact n'a, pour une raison obscure, jamais été établi. Ce qui lui a également évité des problèmes plus importants. Le tribunal lui a toutefois retiré son permis et l'obligera durant un an de posséder un véhicule doté d'un dispositif d'ethylotest antidémarrage.