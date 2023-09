Trophée des Championnes : l'OL féminin lance sa saison contre le PSG ce dimanche

Pour se départager, les deux formations comptent bien souvent sur leur double confrontation annuelle.

Mais ce dimanche soir, Lyon part favori pour remporter le Trophée des Championnes face au rival parisien. Sonia Bompastor peut compter sur une ossature solide et inchangée, a obtenu le renfort de Kadidiatou Diani après la blessure de Delphine Cascarino, a pu conserver Lindsey Horan et Vanessa Gilles, et voit les jeunes prodiges du centre de formation toquer à la porte des pros. (Lire la suite sur Lyon Foot)