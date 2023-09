Damien Rieu vs. Karim Benzema : le jugement de l'affaire de diffamation connu ce mardi

L'ancien leader identitaire, aujourd'hui dans les rangs de Reconquête! avec Eric Zemmour, avait publié une série de tweets accusant le footballeur d'entretenir une sympathie à l'égard du djihadisme. Le jugement tombera ce mardi.

Le parquet avait requis une peine amende de 10 000 euros, alors que l'avocat de Karim Benzema, Me Sylvain Cormier, réclamait plutôt 40 000 euros de dommages et intérêt pour cette "campagne programmée, récurrente, de diffamation et de salissure".

Par exemple je vois qu’il fréquente l'imam Nourdine Mamoune, perquisitionné par la police après l'assassinat de Samuel Paty.



J'ai partagé cette info sur Twitter pour vous informer… et je suis maintenant poursuivi en justice par Benzema. ⚖️ pic.twitter.com/Typp8vi0Jf — Damien Rieu (@DamienRieu) June 20, 2023

Vêtu d'un T-shirt avec l'inscription narquoise "Qu'Allah fasse descendre son châtiment sur celui qui empiète sur l'honneur du prophète", Damien Rieu avait fait le show au tribunal lyonnais fin juin. Un groupe de supporters avait été dépêché sur place pour le soutenir. Le syndicaliste policier Bruno Attal avait aussi fait le déplacement à l'époque.

Parti ces derniers jours à Lampedusa avec Marion Maréchal pour se rendre compte de la situation migratoire, l'ex-visage de Génération Identitaire Lyon aura-t-il toujours le sourire ce mardi lorsque les juges se prononceront ?