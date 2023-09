Près de Lyon : la Métropole renomme une allée du parc de Parilly en hommage à Rachel Carson

Depuis ce jeudi matin, la Métropole de Lyon a annoncé que l’allée charretière du Parc de Parilly allait dorénavant se nommer allée Rachel Carson. Biologiste et écrivaine, Rachel Carson a "marqué à la fois l’histoire du journalisme scientifique et du mouvement écologiste en dénonçant notamment les ravages des pesticides", indique la Métropole dans un communiqué.

En plus d’avoir été renommée, cette allée a subi d’importants travaux. Durant l’été 2022, des tilleurs avaient dû être abattus après la chute d’arbres. Pour les remplacer, ce sont 250 arbres, 600 arbustes, et près de 1 500 arbustes bas qui ont été plantés. "Cette nouvelle plantation apporte désormais davantage de diversité, avec des espèces résistantes aux maladies et favorables aux pollinisateurs, tout en créant un véritable îlot de fraîcheur", précise le communiqué.

Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole délégué à l’environnement, la protection animale et la prévention des risques, se dit "très honoré d’inaugurer cette allée Rachel Carson, dont les travaux ont inspiré les combats écologiques qui ont suivi, et qui sont pour la plupart toujours d’actualité".