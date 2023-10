Incendie mortel à Lyon : les pompiers toujours en alerte, des vigiles pour sécuriser les lieux

Pour rappel, ce mardi matin à partir de 3h30 environ, la rédaction de LyonMag révélait qu'un terrible incendie ravagait un immeuble d’habitation de GrandLyon Habitat, place Dumas de Loire, dans le 9e arrondissement. Les flammes ont donc détruit l’intérieur du bâtiment. La chaleur a fait notamment tomber la cage d’escalier et une partie de la toiture.

Rapidement après leur arrivée, les nombreux secouristes avaient retrouvé le corps sans vie d’un jeune homme âgé d’une trentaine d’année. Son cadavre gisait au sol au niveau de l’entrée déjà détruite. Dans la matinée, alors que des opérations de déblaiement avaient débuté, un second corps avait été retrouvé : celui d’une femme dont l’âge est pour le moment inconnu. Trois blessés avaient aussi été transportés à l’hôpital après avoir inhalé des fumées. D’autres sont sortis indemnes du brasier : une trentaine de personnes ont ainsi été accueillies par la Croix-Rouge au sein de la mairie du 9e arrondissement, ouverte en urgence au milieu de la nuit pour accueillir les réfugiés.

Le feu a finalement été "circonscrit" vers 6h du matin mais les secours restent toujours en alerte ce mercredi matin. Selon nos informations, une "surveillance ponctuelle" est menée, avec des moyens pour contrôler la bonne extinction mis en place mais aussi des rondes comme lors de la nuit dernière. Au total, une vingtaine de personnes ont été relogées à l’hôtel ou par leurs propres moyens. Pour rassurer les habitants qui ont tout laissé derrière eux, deux vigiles sont désormais en faction pour surveiller l’entrée de l’immeuble et éviter tout pillage.

Reste à savoir si l’immeuble n’a pas été trop impacté par le sinistre. Ainsi dès ce mardi après-midi, une évaluation de l’état de la structure a été réalisée. Les résultats sont encore attendues mais d’après une source proche du dossier, les deux immeubles mitoyens auraient aussi été impactés.

Une enquête a été ouverte par le Parquet de Lyon, vraisemblablement des chefs d’homicides et blessures involontaires. Les investigations sont menées par la direction départementale de la sécurité publique pour déterminer le cheminement funeste des flammes, mais aussi et surtout son origine. Les enquêteurs devront en particulier déterminer si une ou plusieurs personnes sont en cause dans le départ des flammes, ou si l’embrasement est d’origine accidentel.

D’après les premiers éléments, le feu a débuté au rez-de-chaussée de l’immeuble au sein même de la cage d’escalier, avant de progresser rapidement dans les étages.

