50 Fiat 500 électriques dans les rues de Lyon : un nouveau système d'autopartage tente sa chance

Dans un marché qui, sur le papier apparaît comme potentiellement flamboyant mais dans les faits s'avère plutôt compliqué, Drivalia tente sa chance.

Présenté cette semaine, il a déployé sur des places de stationnement traditionnel 50 Fiat 500 électriques à Lyon, Villeurbanne et Vénissieux, avec l'ambition de monter à 200 d'ici fin 2023 dans d'autres communes de la première couronne.

Pour les recharger, puisque les clients ont la possibilité de ne pas les laisser près de bornes, la société fait appel à des salariés qui tourneront en ville pour s'occuper des véhicules à l'agonie, sur le même principe que les trottinettes électriques en free-floating.

Drivalia, société du groupe Crédit Agricole Autobank, est déjà présent en Italie, à Turin, Rome ou encore Milan. Et compte bien réussir là où d'autres se sont cassé les dents dans la capitale des Gaules. Actuellement, Zity, Leo&Go et Citiz-LPA se partagent un marché abandonné récemment par Bolt et YEA!

Outre les frais d'inscription à 19,99 euros, il faut débourser la même somme chaque mois pour 2 heures de mobilité. Sans abonnement, la minute est facturée 0,32 euro.