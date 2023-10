OL : Bruno Bernard s'en prend à la gestion du club par John Textor

Le président de la Métropole de Lyon a un oeil averti sur le ballon rond et sur la situation de l'Olympique Lyonnais. Et comme la plupart des supporters, son sentiment envers John Textor est teinté de crainte et de rejet. "Je suis plus qu’inquiet de la situation de l’OL. Nous sommes dans une situation sportive catastrophique, avec de vrais risques de descendre en deuxième division. De plus, le nouveau propriétaire de l’OL a une politique illisible !", a-t-il déclaré (Lire la suite sur LyonFoot)