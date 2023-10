Victime d’une cyberattaque, l’ASVEL va porter plainte

Le club affirme, dans un communiqué, être en "mesure de confirmer avoir bien été victime d’une violation de son système informatique, avec exfiltration de données".

Si les données ont été dérobées, elles n’ont été ni altérées ni effacées. Elles ont, depuis, été déconnectées et "bénéficient de sécurité renforcée", précise l’ASVEL, sans toutefois établir la nature de ces données. Le club assure toutefois qu’aucun moyen de paiement n’a été volé.

l'ASVEL a annoncé porter plainte, et a dit "prendre attache auprès d’entreprises spécialisées dans le domaine de la cybersécurité et de l’informatique pour protéger au mieux les données confiées par ses salariés, ses partenaires et ses clients".