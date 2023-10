L'OL est lanterne rouge, mais son maillot est le plus cher de Ligue 1

Cet été, l’équipementier de l’OL avait mis le paquet sur les nouveaux maillots de l’OL, avec un maillot domicile aux liserés dorés et au col MOF, et un extérieur bleu arborant l’un des anciens logos du club. Et ça s’est bien répercuté sur le prix puisque l’Olympique lyonnais vend le maillot le plus cher de Ligue 1 cette saison, flocage et patch compris. (Lire la suite sur Lyon Foot)