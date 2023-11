Un recours contre la chasse à la marmotte en Savoie

Une pratique qui ulcère six associations de défense de la nature et des animaux. Ces dernières ont déposé un recours en référé qui doit être étudié par le tribunal administratif de Grenoble pour contester l'arrêté préfectoral en question.

Pour Justice Animaux Savoie (AJAS), l’ASPAS, Animal Cross, AVES, FNE Savoie et One Voice, la pratique, interdite en Italie depuis 1992, a provoqué la mort de 427 animaux en 2022. "Il n’y a, à ce jour, aucun comptage officiel permettant de connaître avec exactitude l’état de sa population, et l’on joue sur cette méconnaissance pour continuer à autoriser sa chasse. Les marmottes se portent pourtant bien mal, victimes des effets du réchauffement climatique, et de nombreux scientifiques tirent la sonnette d’alarme comme le Conseil scientifique de la Vanoise dans un avis rendu en mai 2023", dénoncent-elles.

Après leur action menée à Chambéry en septembre, les six associations espèrent que la justice administrative leur permette de faire stopper la chasse à la marmotte.