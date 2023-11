Euroligue : l’ASVEL s’offre une seconde victoire cette saison et n’est plus lanterne rouge ! 

Les basketteurs de Villeurbanne qui ont réussi à imposer, en Allemagne, face à l’Alba Berlin. Score final 73 à 68. Une victoire notamment grâce à un superbe finish, et une grosse performance de Timothé Luwawu-Cabarrot qui a marqué 19 points et réalisé 5 rebonds et 5 passes décisives.

Avec cette victoire, la seconde de la saison, l’ASVEL n’est plus lanterne rouge et pointe désormais à l’avant-dernière place du championnat européen.

Prochain match ce vendredi à l’Astroballe pour la réception des Basques du Saski Baskonia.