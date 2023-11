Le Syndicat national de la librairie apporte son soutien à Diogène, plus que jamais menacée de fermeture à Lyon

La mythique enseigne du Vieux-Lyon fait face à une procédure d'éviction car l'immeuble dans lequelle elle se trouve a été racheté par le groupe Maïa en 2018.

Soutenue par de nombreux confrères, Diogène peut désormais compter sur l'appui du Syndicat national de la librairie ancienne et moderne (SLAM). Dans un communiqué, ce dernier, par la voix de son président Jean-Marc Dechaud, se dit "atterré par cette situation" et "considère comme scandaleux que le groupe Maïa demeure sourd aux appels de sauvegarde de cette librairie historique".

Le SLAM en appelle également aux pouvoirs publics pour "intervenir et faciliter une solution qui permettrait à la librairie Diogène de continuer son activité".

Gaynor Nicoud, associée de la librairie du Vieux-Lyon, reconnaît que la mairie du 5e arrondissement est derrière eux, "mais n'a pas de grand pouvoir décisionnel" dans une affaire d'ordre économique et privé.

Diogène précise enfin avoir "besoin de l'argent de l'indemnité d'éviction pour financer sa réinstallation". Sauf que cette somme ne tombera que lorsque la procédure sera terminée. Et qu'à cette date, les équipes de la librairie n'auront que trois mois pour trouver un nouveau local et y déménager les livres. Un timing trop serré et qui signifierait la mort de Diogène.

Près de 35 000 personnes ont signé la pétition en ligne pour s'opposer à sa fermeture définitive.