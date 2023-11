Lyon : il passe à tabac un automobiliste après un différend sur la route

Ce lundi, un homme de 22 ans était interpellé et placé en garde à vue. Il lui était reproché, deux mois auparavant, le 21 septembre vers 6h du matin, d'avoir passé à tabac un homme de 38 ans sur le quai Perrache dans le 2e arrondissement de Lyon.

Les deux automobilistes avaient eu un différend sur la route et étaient sortis de leur véhicule pour s'expliquer. Le plus jeune avait frappé son adversaire à la tête, le faisant notamment chuter au sol (10 jours d'ITT), avant de prendre la fuite alors qu'un témoin tentait de s'interposer et appelait les secours.

Lors de son audition, l'agresseur présumé reconnaissait le différend mais minimisait les violences.

Présenté au parquet ce mardi, il devait être jugé en comparution immédiate dans l'après-midi.