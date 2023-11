La SPA de Lyon organise son bazar de Noël

A l'occasion de son Bazar de Noël au refuge de Brignais, des ventes de produits du terroir, d'articles pour animaux, d'antiquité et de restauration auront lieu. Et les bénéfices seront dédiés à l'accueil et la prise en charge d'animaux dans le besoin.

Les équipes de la SPA en profiteront pour sensibiliser le public sur le phénomène de l'animal-cadeau à l'approche de Noël. C'est pour cela qu'aucun animal à l'adoption ne sera présent lors du Bazar, car un trop grand nombre d'entre eux sont abandonnés après avoir été offerts pendant les fêtes de fin d'année.

Pas question toutefois d'empêcher des personnes aimantes à adopter. Le refuge de Brignais ouvrira ses portes ce vendredi de 10h à 12h puis de 14h30 à 17h30, puis samedi de 10h à 17h30 sans interruption.